Минсельхоз Кубани отстоял в апелляции законность выплат аграриям субсидий на 690 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал правомочными выплаты министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани 690 млн руб. в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям края. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Федеральное казначейство по итогам проверки пришло к выводу, что средства за период с 2017 года по конец 2021 года были выплачены аграриям с нарушениями. Ведомство выдало региональному минсельхозу предписания о возврате в федеральный бюджет субсидий. Однако министерство обжаловало предписания казначейства на часть суммы и доказало законность основной части произведенных выплат.

Согласно материалам дела, казначейство доказывало неправомерность расходования 847,5 млн руб. бюджетных средств (из которых 668 млн руб. — федеральных) при предоставлении грантов на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов и грантов фермерским хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм. Также у финансовых контролеров возникли претензии к субсидии, выплаченной одной из агрофирм на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками на общую сумму 28,3 млн руб.

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев доводы и доказательства сторон, признал выплаты в размере 690 млн руб. в виде субсидий, произведенные минсельхозом, правомерными, а предписание казначейства о возврате этих денег в федеральный бюджет — незаконным. Это решение и пыталось обжаловать Казначейство.

Михаил Волкодав

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