ЕЦБ идет на обгон

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году будет повышать ставки агрессивнее, чем Федеральная резервная система (ФРС) США, которая уже завершает цикл ужесточения своей денежно-кредитной политики, считают аналитики Economist Intelligence Unit. По их прогнозу, в 2023 году европейский регулятор может повысить ставки еще на 150 базисных пунктов. Это увеличит риски «финансовой фрагментации» в зоне евро — в частности, заемщики в Италии и Испании столкнутся с более выраженными негативными последствиями роста стоимости заимствований, чем во Франции и Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Michael Probst / AP Photo / AP Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Michael Probst / AP Photo / AP

Пик роста ставок ФРС и ЕЦБ может быть пройден к середине этого года, ожидают аналитики Economist Intelligence Unit (EIU, аналитическое подразделение группы Economist). Они напоминают, что к началу 2023 года ФРС повысила ключевую ставку уже на 425 базисных пунктов (б. п.), ЕЦБ — на 250 б. п. По прогнозу EIU, ставки могут оставаться на высоких уровнях на протяжении еще года, несмотря на быстрое замедление инфляции (в США ее пик в 9,2% был пройден в июне прошлого года, в зоне евро — в октябре, 10,7%). Европейская инфляция обогнала американскую в середине 2022 года, но за вычетом энергии и продовольствия темпы роста цен в США остаются более высокими. Повторная волна ужесточения политики регуляторов (к примеру, в случае резкого роста цен на сырье) приведет к глобальной рецессии, предупреждают авторы отчета. Согласно прогнозу, США могут столкнуться с «мягкой технической рецессией» в первом полугодии 2023 года, зона евро — со стагнацией выпуска.

Отметим, что ФРС уже замедлила темпы повышения ставок — после серии из четырех повышений на 75 б. п. (в декабре ставка была увеличена меньше, на 50 б. п.). По итогам заседания ФРС на этой неделе ожидается рост всего на 0,25 п. п. По прогнозу EIU, между этим и майским заседанием ставка может вырасти на 75 б. п. Европейский центробанк начал повышать ставки в июле. В сентябре и октябре повышение составило 75 пунктов, в декабре — 50. В этом году ЕЦБ, как ожидается, будет проводить более агрессивную политику, чем ФРС,— аналитики EIU прогнозируют два повышения на 50 б. п. в феврале и марте и еще два — на 0,25 б. п.— в мае и июне, что доведет ставки в еврозоне до уровня 3,5–4%.

Лаг между действиями ФРС и ЕЦБ оказывает ощутимое влияние на курсы валют. В прошлом году ужесточение политики американского регулятора и желание инвесторов уйти от рисков привели к рекордному укреплению доллара, в ноябре—декабре он начал слабеть (в это время ЕЦБ повышал ставки). Сокращение разрыва между ставками двух центробанков может и дальше оказывать давление на доллар, однако его заметное ослабление к основным валютам может произойти лишь после выравнивания ставок и падения спроса на безрисковые активы, полагают в EIU.

Также повышение ставок ЕЦБ несет дополнительные риски для заемщиков. Оно может привести к увеличению спредов по гособлигациям, инвесторы могут инициировать распродажи бумаг стран с менее устойчивой фискальной политикой (ранее регулятор в рамках количественного смягчения выкупал существенную часть новых обязательств, кроме этого у него есть механизм покупки активов на случай сильной волатильности на финансовых рынках).

Другим проявлением «финансовой фрагментации» может стать неравномерное удорожание займов для частного сектора. В Италии и Испании средний срок кредитования меньше, чем в Германии и Франции, а доля долгов с фиксированными ставками составляет 47% и 62% против 80% и 83% соответственно. Еще одна группа риска — компании, столкнувшиеся с резким ростом расходов на энергию и вынужденные привлекать кредиты для покрытия операционных расходов. Домохозяйства, в свою очередь, столкнутся с ростом ипотечных ставок — наиболее подвержены негативным последствиям такого роста, опять же, рынки Испании и Италии (из-за плавающих ставок), полагают в EIU.

Татьяна Едовина