Шоп покупали

В Удмуртии уровень обеспеченности торговыми объектами на начало 2023 года почти в два раза превысил нормативы, при этом в сравнении с началом 2022 года он немного снизился. В регионе продолжает расти количество сетевых магазинов, за год открылось 40 супермаркетов федеральных ритейлеров. Эксперты говорят, что в ближайшие годы стоит ожидать снижения оборота розничной торговли на фоне падения доходов населения, что будет вести к закрытию ряда магазинов. В то же время продолжат развиваться форматы магазина у дома и кулинарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным на 1 января 2023 года уровень обеспеченности объектами торговли в Удмуртии составил 963 кв. м в расчете на тысячу жителей. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли республики. В сравнении с прошлым годом этот показатель уменьшился почти на 10 кв. м, при этом он по-прежнему почти в два раза превышает норматив в 516 кв. м. В начале 2021 года показатель обеспеченности объектами торговли составлял 919 кв. м, в начале 2017 года — 938 кв. м, в начале 2016 года — 838 кв. м.

В республике функционирует свыше 11 тыс. предприятий розничной торговли, в том числе почти 8,7 тыс. стационарных торговых предприятий, 2 тыс. объектов нестационарной торговли (киоски, палатки, павильоны), около 200 объектов оптовой торговли, шесть розничных рынков, 221 ярмарочная площадка, 100 постоянно функционирующих объектов мобильной торговли.

«Доминирующее положение среди предприятий современных форматов занимает сетевая торговля, доля которой составляет 40,1% республиканского оборота розничной торговли»,— отмечают в минпромторге Удмуртии.

Отрасль представлена крупными федеральными торговыми сетями: X5 («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит», «Лента», «Метро», «Ашан», в 2022 году в Ижевск также зашел «ВкусВилл».

Всего в прошлом году в Удмуртии открылись 27 магазинов «Магнит», в том числе семь магазинов «Магнит Косметик», а также 13 магазинов торговой сети «Пятерочка». Открытие торговых объектов обеспечило дополнительный объем оборота розничной торговли в размере 3,3 млрд руб., создание более 300 дополнительных рабочих мест, говорят в минпромторге республики.

По итогам 11 месяцев 2022 года оборот розничной торговли (с учетом всех источников реализации) составил 279,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 0,4% больше, чем в январе-ноябре 2021 года.

Среди субъектов ПФО по этому показателю Удмуртия — единственный регион с положительной динамикой.

Рост обеспечен за счет трансформации продаж с помощью интернет-коммуникаций — организации собственного сервиса доставки или активного сотрудничества с агрегаторами, добавили в ведомстве.

В последние два-три года Удмуртия стала одним из регионов страны, куда федеральные сети направляли свои стратегические планы по экспансии, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. После того, как цели по присутствию в центральных регионах страны были достигнуты, ритейлеры начали открывать свои магазины в регионах, в том числе в Ижевске и других городах республики. Поэтому за короткий период в Удмуртии открылось много новых торговых точек, по уровню обеспеченности на душу населения регион находится в числе лидеров по России, отмечает эксперт.

«Но сейчас ситуация в ритейле не настолько простая, чтобы ожидать дальнейшего расширения и усиления конкуренции. Сокращается трафик в торговых центрах, вследствие ухода западных брендов, сокращения новых показов в кинотеатрах и стагнации доходов населения. Падает выручка и прибыль у крупных ТЦ и сетевых ритейлеров, тогда как растут обороты "магазинов у дома" и в онлайн-ритейле»,— рассказал господин Деев.

По его словам, потребители перешли в режим экономии, выбирают минимальные цены, растут объемы продаж жестких дискаунтеров. В дальнейшем он ожидает снижения оборотов ТЦ и сетевой розницы, что приведет к росту вакантных площадей в моллах, закрытию ряда магазинов федеральных сетей. Стабильными продажами будут отличаться организации в формате «магазины у дома» (как сетевые, так и локальные региональные). Эксперт отмечает, что потребители их выбирают из-за близости к месту проживания и уровня цен. Растущие показатели будут демонстрировать жесткие дискаунтеры и онлайн-розница. Причем это будет касаться также крупных российских игроков. Доля присутствия локальных сетей будет сокращаться, так как выдержать конкуренцию в кризисных условиях им сложнее, чем сетевикам, добавил господин Деев.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал не исключает появления в Удмуртии новых магазинов, отмечая, что «такая хорошая насыщенность торговыми точками происходит благодаря политике местных властей, которые занимаются развитием торговли: и локальной, и федеральных игроков».

По его мнению, возможен тренд на открытие магазинов у дома, которые сейчас популярны в федеральном формате, а также торговых точек с упором на кулинарию.

Михаил Красильников