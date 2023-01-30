Московская «дочка» БМЗ требует с Новороссийского прокатного завода около 500 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «Торговый дом БМЗ» (московская дочерняя компания Белорусского металлургического завода) к ООО «Новороссийский прокатный завод» (структура «Новоросметалла», базируется на мощностях Ростовского электрометаллургического завода) о взыскании задолженности на сумму 495,5 млн руб. и 3,1 млн руб. пени. Исковое заявление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Предварительное заседание назначено на 29 марта 2023 года. В результате чего образовалась задолженность — в материалах дела на данном этапе не уточняется.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссийский прокатный завод» зарегистрировано в 2017 году (входит в группу «Новоросметалл» бизнесмена Шалвы Гибрадзе). Новороссийский прокатный завод базируется на РЭМЗа, имущество которого было выкуплено новороссийским инвестором за 6,5 млрд руб. По итогам 2021 года выручка общества составила 32,6 млрд руб., а чистая прибыль — 3,2 млрд руб.

ООО «Торговый дом БМЗ» зарегистрировано в 2007 году в Москве. Компания является дочерним предприятием ОАО «Белорусский металлургический завод» и занимается оптовой торговлей арматурой, катанкой и проволокой. Выручка ООО в 2021 году составила 14,6 млрд руб.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram