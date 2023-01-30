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Долги пермских теплоснабжающих организаций перед газовиками снизились на 28,7%

По итогам 2022 года просроченная задолженность за газ всех категорий потребителей Пермского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» снизилась на 26,3%. Об этом сообщает пресс-служба компании. Наиболее существенное снижение задолженности произошло у теплоснабжающих организаций (ТСО) — на 760,9 млн руб. или на 28,7%. По состоянию на 1 января 2023 года долг ТСО составил 1,885 млрд руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планомерное сокращение долгов ТСО происходит четвертый год подряд. В «Газпром межрегионгаз Пермь» отмечают, что в 2022 году наблюдалось наиболее существенное сокращение задолженности. «Снижение долгов за газ предприятий теплоснабжения позитивно сказывается на развитии этой системообразующей отрасли. Такая динамика стала возможна благодаря конструктивному взаимодействию с Правительством Пермского края и четкому неукоснительному выполнению графика погашения задолженности, подписанного между компанией и регионом»,— сказал генеральный директор компании Сергей Черезов.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», по неофициальным данным часть долгов потребителей Прикамья перед ООО в прошлом году была списана.

Долги за газ в регионе начали активно формироваться десять лет назад и стали одной из сложных тем в отношениях «Газпрома» и региональных властей. В 2020 году правительство региона и газовый холдинг подписали график погашения задолженности.

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