Радий Хабиров занял последнее место среди глав регионов ПФО

Глава Башкирии Радий Хабиров оказался на последнем месте в «Рейтинге политической устойчивости губернаторов» среди глав регионов ПФО, составленном «Минченко консалтинг» за январь текущего года. Вместе с главой Оренбургской области Денисом Паслером он получил 11 баллов.

По показателю «Политбюро 2.0» Радий Хабиров получил четыре балла из максимально возможных десяти, за «Большие проекты» — три из пяти, «Экономическая привлекательность» — два, «Окончание полномочий» — один, «Позиционирование» — два, «Качество политического менеджмента» — три из максимальных пяти. Кроме того, ему присудили «штрафы» по -1 баллу за региональные и федеральные конфликты и -2 балла за уголовные дела (видимо, в отношении министров Башкирии).

На первом месте рейтинга — глава Татарстана Рустам Минниханов (20 баллов), на втором — глава Кировской области Александр Соколов (18 баллов), третье место делят глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава Нижегородской области Глеб Никитин (по 16 баллов).

Майя Иванова

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