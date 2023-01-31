Новый гендиректор СМЗ намерен добиться снятия ареста с имущества завода

Новый генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Руслан Димухамедов провел оперативное совещание с главными специалистами предприятиями и расширенное — с начальниками цехов. Выступая на расширенном совещании, он подчеркнул, что приехал «всерьез и надолго». «Моя первоочередная обязанность — взять под контроль финансы предприятия: необходимо, чтобы были сняты обеспечительные меры, и завод задышал свободнее»,— цитирует господина Димухамедова корпоративная газета СМЗ «Магниевик». Также новый руководитель ОАО отметил, что государство, которое сегодня является основным акционером общества, будет стараться обеспечить стабильное функционирование завода и реализовать программу его модернизации и развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Атомредмедзолото Фото: Атомредмедзолото

Руслан Димухамедов был утвержден гендиректором СМЗ сроком на два года на заседании совета директоров предприятия 17 января. Полномочия его предшественника Артура Уртаева, возглавлявшего завод с мая 2022 года, были досрочно прекращены. Сейчас господин Уртаев находится в СИЗО по обвинению в хищении принадлежащих СМЗ 250 млн руб.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций СМЗ, которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества, 26 января его передали госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. По инициативе Генпрокуратуры судом были также наложены обеспечительные меры в виде ареста на имущество ОАО и на денежные средства на счетах завода — их разрешено использовать только для зарплаты, уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Сейчас прокурор Пермского края в интересах Росимущества добивается в суде изъятия акций СМЗ у более 2 тыс. миноритарных акционеров завода.