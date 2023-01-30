Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краевые власти отказались от создания приюта для бездомных на Крохалевке после жалоб жителей

В пустующем здании по ул. Муромской, 24 не будут размещать Центр социальной адаптации. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, такое решение принято в связи с тем, что жители микрорайона Крохалева были обеспокоены намерением властей создать здесь такое учреждение и собрали подписи против открытия приюта. «При этом у людей есть запрос на открытие новых секций и кружков для детей. Поэтому принял решение передать здание на баланс города, чтобы в дальнейшем организовать в нем досуг для ребят. А Минсоцразвития продолжит искать более подходящие варианты для размещения Центра соцадаптации»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Изначально в здании по ул. Муромской, 24, по информации в СМИ, размещался детский сад, затем объект передали в ведение министерства здравоохранения Прикамья. Сейчас, по данным 2ГИС, здесь работает филиал городской клинической поликлиники №5. На заседании комитета заксобрания по социальной политике 17 января глава краевого минсоца Павел Фокин сообщил, что в этом здании откроется приют для бездомных с возможностью круглосуточного пребывания. Как сообщал «Новый компаньон» со ссылкой на слова министра, предполагалось, что учреждение начнет работать до конца этого года.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...