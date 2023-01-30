Краевые власти отказались от создания приюта для бездомных на Крохалевке после жалоб жителей

В пустующем здании по ул. Муромской, 24 не будут размещать Центр социальной адаптации. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, такое решение принято в связи с тем, что жители микрорайона Крохалева были обеспокоены намерением властей создать здесь такое учреждение и собрали подписи против открытия приюта. «При этом у людей есть запрос на открытие новых секций и кружков для детей. Поэтому принял решение передать здание на баланс города, чтобы в дальнейшем организовать в нем досуг для ребят. А Минсоцразвития продолжит искать более подходящие варианты для размещения Центра соцадаптации»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2ГИС Фото: 2ГИС

Изначально в здании по ул. Муромской, 24, по информации в СМИ, размещался детский сад, затем объект передали в ведение министерства здравоохранения Прикамья. Сейчас, по данным 2ГИС, здесь работает филиал городской клинической поликлиники №5. На заседании комитета заксобрания по социальной политике 17 января глава краевого минсоца Павел Фокин сообщил, что в этом здании откроется приют для бездомных с возможностью круглосуточного пребывания. Как сообщал «Новый компаньон» со ссылкой на слова министра, предполагалось, что учреждение начнет работать до конца этого года.