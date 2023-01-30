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Коммерсантъ FM
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В Минске задержана участница шоу «Голос» Александра Захарик

В Минске задержали 34-летнюю певицу Александру Захарик, которая участвовала в российском проекте «Голос». Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна». Сейчас певица находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.

Александра Захарик

Александра Захарик

Фото: страница Александры Захарик в соцсети

Александра Захарик

Фото: страница Александры Захарик в соцсети

Певице предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). У нее дома прошли обыски. Другие подробности не приводятся.

Александра Захарик — джазовая певица. В 2009 и 2016 годах она выходила в финал национального отбора на «Евровидение». В 2016 году представляла Белоруссию на конкурсе «Новая волна». Певица наиболее известна как участница российского телевизионного шоу «Голос».

Анастасия Ларина

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