В Минске задержана участница шоу «Голос» Александра Захарик

В Минске задержали 34-летнюю певицу Александру Захарик, которая участвовала в российском проекте «Голос». Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна». Сейчас певица находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Захарик

Фото: страница Александры Захарик в соцсети Александра Захарик

Фото: страница Александры Захарик в соцсети

Певице предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). У нее дома прошли обыски. Другие подробности не приводятся.

Александра Захарик — джазовая певица. В 2009 и 2016 годах она выходила в финал национального отбора на «Евровидение». В 2016 году представляла Белоруссию на конкурсе «Новая волна». Певица наиболее известна как участница российского телевизионного шоу «Голос».

Анастасия Ларина