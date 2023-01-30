Уголовное дело о мошенничестве против бывшего зампреда гордумы Воронежа дошло до суда

Прокуратура Воронежской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) против бывшего заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, летом 2018 года обвиняемый, являющийся на тот момент депутатом Воронежской гордумы, похитил у предпринимателя более 7 млн руб. под предлогом оказания содействия в беспроблемной приемке выполненных работ по муниципальному контракту в Грибановском районе Воронежской области и их своевременной оплате якобы через передачу взяток должностным лицам правительства региона. Название организации и имя директора в СКР не раскрывают. Источники «Ъ-Черноземье» в окружении подозреваемого и органах власти предполагают, что речь идет о главе местного ООО «КМ-строй» Андрее Матвееве.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области. Материалы дела подлежат направлению в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

В начале прошлого года суд признал виновным в мошенничестве еще одного бывшего зампреда гордумы Александра Провоторова (ч.3 ст. 159 УК РФ). Он получил два года за обман коллеги по «Единой России»: перед выборами в 2020 году он потребовал от опытного политика Александра Жукова 1 млн руб. за согласование его участия в голосовании, но ничего не сделал, фактически присвоив деньги.

Сергей Толмачев