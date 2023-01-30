В Москве арестована россиянка, пытавшаяся перевезти в желудке полкило кокаина

Солнцевский районный суд Москвы арестовал до 26 февраля россиянку Евгению Чиркову. По версии следствия, она пыталась перевезти через границу 440 грамм кокаина. Ей грозит до 20 лет колонии.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Чирковой, обвиняемой по ч. 3. ст. 229 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств в особо крупном размере.— "Ъ"), меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 февраля»,— рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Госпожа Чиркова была задержана в аэропорту Внуково 25 января. Ее задержали сотрудники аэропорта, при досмотре заметившие, что в желудке у девушки находятся какие-то свертки. Она была отправлена на медосмотр — медики выявили, что это 90 пакетиков с кокаином.

Андрей Сапожников