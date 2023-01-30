В Рыбинске откроют стелу трудовой доблести

В Рыбинске готов проект мемориальной стелы, посвященной присвоению звания «город трудовой доблести». Эскизы будущего мемориала публикует пресс-служба муниципального совета Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба муниципального совета Рыбинска Фото: Пресс-служба муниципального совета Рыбинска

Высота стелы «Рыбинск – город трудовой доблести» составит 21 метр, рядом разместят пять пилонов, которые символизируют красные знамена, которые рыбинские предприятия получали в годы Великой Отечественной войны. Проект подготовлен авторским коллективом Российского военно-исторического общества.

Комплекс будут делать в зеленой зоне напротив НПО «Сатурн», в границах улиц Лизы Чайкиной, Рапова и Зои Космодемьянской. Территорию рядом выложат гранитными плитами и замостят тротуарной плиткой. Открытие стелы планируется в октябре 2023 года.

Андрей Иванов