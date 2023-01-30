В Самарской области осудят двух браконьеров, пойманных на ловле стерляди

В Самарской области осудят двух браконьеров, пойманных на незаконной ловле рыбы в районе Жигулевской ГЭС. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), сообщили в Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте.

Мужчины при помощи нескольких незаконных сетных орудий рыбного лова с использованием моторной лодки в запретном месте для рыболовства выловили свыше 250 экземпляров рыбы, в том числе 168 шт. стерляди, занесенной в Красную книгу. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 1,9 млн руб.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Андрей Сазонов