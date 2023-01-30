Заключенного нижегородской колонии осудят за высшее положение в преступной иерархии

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего Гегама Петросяна, отбывающего срок за имущественные преступления в ИК-16. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательстве в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По версии следствия, в 2020 году «воры в законе, находящиеся на свободе», поручили Гегаму Петросяну назначать других осужденных «смотрящими» за отрядами в исправительной колонии, промышленными зонами, а также контролировать распределение общих денег («общака»).

До своего «назначения» Гегам Петросян и двое заключенных вымогали деньги у других осужденных. У одного из зэков они требовали более 1,2 млн руб. Средства предлагалось перевести на банковские карты, оформленные на родственников вымогателей. Эти деньги Гагем Петросян распределял на нужды организованной группы.

Уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин