ВТБ увеличит уставной капитал на 302 млрд рублей через допэмиссию

ВТБ увеличит уставной капитал на 302 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Банк планирует разместить 30 трлн обыкновенных акций. Соответствующее решение было принято на внеочередном сообрании акционеров ВТБ, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

ВТБ собирается разместить допэмиссию в адрес Росимущества и Минфина. Номинальная цена одной акции составит 0,01 руб., стоимость размещения обыкновенных акций определит наблюдательный совет не позже даты начала размещения.

Форма оплаты размещаемых акций — рубли. Банк также будет принимать акции крымского РНКБ и требования по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству внести в уставный капитал ВТБ 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Согласно распоряжению правительства, это должно быть сделано в течение пяти месяцев. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что РНКБ должен войти в группу ВТБ в первом квартале 2023 года.

Олеся Павленко