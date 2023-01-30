В Уфе бывший начальник колонии обвиняется в получении взятки

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего начальника исправительной колонии №9, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. Он обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это Денис Даньшин.

По материалам дела, обвиняемый с мая по ноябрь 2021 года получил от осужденного взятку в виде подарочных карт спортивного магазина и магазина парфюмерии и косметики на общую сумму 30 тыс. руб., а также устройство для нагревания табака за 1 тыс. руб. за покровительство во время отбывания наказания. За взятку начальник колонии незаконно выносил осужденному поощрения, предоставлял дополнительные свидания и передачи, разрешал ему проживать в комнате отдыха и приема пищи сотрудников колонии и предоставлял другие послабления режима.

Факт получения взятки установлен сотрудниками собственной безопасности управления ФСИН по Башкирии.

Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.

Майя Иванова

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