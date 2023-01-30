Власти Петербурга приватизируют завод по переработке бытовых отходов в Янино

Власти Санкт-Петербурга намерены включить в программу приватизации завод по механизированной переработке бытовых отходов МПБО-2 в Янино. Проект постановления городского правительства в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Из документа следует, что МПБО-2 планируют включить в программу приватизации уже в этом году. После этого ГУП станет акционерным обществом на 100% принадлежащим правительству Петербурга. Создание АО может дать городу возможность получать дивиденды, а само предприятие станет более самостоятельным.

Завод в Янино еще несколько лет назад боролся за статус регионального оператора по обращению с отходами на конкурсах комитета по благоустройству. Однако этот статус в 2021 году получил Невский экологический оператор. На базе площадки в Янино планировалось создать технопарк по переработке раздельно собранных отходов. ГУП «МПБО-2» также принадлежал завод на Волхонском шоссе, его около года назад выкупил НЭО почти за полмиллиарда рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте