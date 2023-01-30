В Нижнем Новгороде осудили группу мошенников за обман сотни человек

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело 13 соучастников, обвиненных в особо крупном мошенничестве организованной группой, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По фабуле дела в 2019-2020 годах осужденные создали несколько компаний и обманывали нижегородцев под предлогом выдачи кредитов, консультаций и посреднических услуг при получении займов. Суд установил, что фигуранты дела обманули 101 потерпевшего на 3 млн руб.

12 участникам преступной группы назначили от 4 до 9,6 года колонии общего режима, еще один фигурант осужден на 3 года условно.

Владимир Зубарев