Арбитражный суд Москвы взыскал с Credit Suisse €10 млн в пользу Транскапиталбанка

Арбитражный суд Москвы взыскал около €10 млн (754 млн руб. по текущему курсу — «Ъ») со швейцарского банка Credit Suisse по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

В апреле 2021 года ТКБ вложил €10 млн в синдицированный кредит для узбекистанского производителя легковых автомобилей Uzauto Motors. Агентом кредита стало лондонское отделение Credit Suisse. В апреле 2022 года Uzauto Motors погасил займ, но ТКБ не получил возврат своих средств.

Представитель Credit Suisse пояснил в суде, что деньги для ТКБ были заморожены банком-корреспондентом Citibank из-за санкций против ТКБ. Ответчик также настаивал, что, согласно кредитному соглашению, Credit Suisse несет ответственность только в случае грубой неосторожности или умышленного неправомерного поведения.

В свою очерель в ТКБ настаивают, что перечисление денег в филиал американского банка после введения санкций протв ТКБ было «неразумным». Там также настаивают, что Credit Suisse не связывался с ТКБ до июня 2022 года. Тогда швейцарский банк сообщил ТКБ о блокировке средств.

Ранее по заявлению ТКБ были арестованы денежные средства в размере иска на счетах в российской «дочке» «Банк Кредит Свисс (Москва)». Также был установлен запрет на сделки с преднадлежащим ответчику долями в банке и компании «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)». ТКБ там принадлежит около 100%, отмечают «РИА Новости».

После ввода войск России на Украину Credit Suisse объявил о сокращении своего присутствия в России и отказе от новых бизнес-проектов.

Олеся Павленко