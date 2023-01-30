Сочи представит 15 новых инвестпроектов в рамках ПМЭФ-2023

В 2023 году администрация Сочи планирует представить 15 инвестиционных проектов в рамках Петербургского Международного экономического форума, сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«В этом году также представим проекты по созданию агропарков, развитию спортивной инфраструктуры. В целом в нашем инвестиционном портфеле 44 проекта на 404 млрд руб., предполагающих создание 22 тысяч рабочих мест. В этом году планируем добавить ещё 20 проектов», — написал глава Сочи.

В администрации города уточняют, что 60% проектов относятся к санаторно-курортной сфере. Наибольшая часть планов властей связана с Лазаревским районом — здесь будут базироваться семь проектов. По три – в Адлерском и Хостинском районах. Также два проекта планируется реализовать в Центральном районе Сочи.

Анастасия Назарова