Из акватории реки Охта за неделю собрали 50 литров воды с нефтепродуктами

С 23 по 29 января специалисты собрали 50 литров воды с нефтепродуктами в акватории реки Охта. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

За состоянием водных объектов в Санкт-Петербурге следит экологическая служба ГУП «Пиларн». Всего за прошедшую неделю было проведено пять проверок, в некоторых случаях обнаружили засоры и загрязнения.

Сотрудники предприятия 33 раза выезжали на вызовы, 30 из них связаны со ртутными загрязнениями. Сами петербуржцы за неделю сдали 4,2 тонны опасных отходов, среди которых батарейки и аккумуляторы (2296 кг), лекарственные препараты с истекшим сроком годности (105 кг) и термометры (3 кг).

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