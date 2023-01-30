В Анапе планируют создать производственный кластер с винзаводом и улиточной фермой

Власти Анапы поддержали инвестиционный проект по созданию в поселке Уташ производственно-технического кластера с винзаводом, улиточной фермой, а также терминалом для хранения саженцев и плодоовощной продукции. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

Об инвестпроекте рассказали в понедельник в ходе заседания инвестиционного штаба, где обсуждались 50 наиболее крупных инвестиционных проектов. Отмечается, что аналогов этому проекту в Анапе нет, инвестору окажут необходимую помощь в создании кластера.

Со ссылкой на вице-мэра Анапы Виталия Воронова сообщается, что даже в сегодняшних непростых экономических условиях инвесторы проявляют высокую активность.

Михаил Волкодав

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