Директор центра детского творчества в Тимашевске забирала себе премии подчиненных

В Тимашевске суд признал виновной в превышении должностных полномочий директора Центра детского творчества «Пирамида». Следствие установило, что она забирала себе премии, выписанные подчиненным, сообщает «КП-Кубань».

По данным издания, руководитель, занимавшая этот пост с 2015 года, выписывала стимулирующие выплаты сотрудникам в размере 8-15 тыс. руб. Однако работникам в руки они по факту не попадали: начальница требовала вернуть их – кто-то переводил деньги на карту, кто-то – наличными. Всего за несколько лет директор центра присвоила себе 580 тыс. руб.

«КП-Кубань» сообщает, что суд запретил руководителю детского центра в течение двух с половиной лет занимать руководящие должности на уровне муниципалитета. Изъятые у сотрудников премии она вернула. Было ли применено лишение свободы в качестве наказания – не уточняется.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с августа 2015 года по июль 2022 года пост директора ЦДТ «Пирамида» занимала Валентина Страшко.

Александр Орлов

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