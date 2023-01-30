Московская компания предъявила иск Новороссийскому прокатному заводу на 498,7 млн рублей

В арбитражный суд Москвы поступил иск «Торговый дом БМЗ» к «Новороссийскому прокатному заводу» (базируется на площадке РЭМЗ в Шахтах, Ростовская область) о взыскании задолженности на сумму 498,7 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда.

Согласно актам суда, первое заседание назначено на 29 марта. Подробности дела не уточняются. Сама сумма долга составляет 495,6 млн руб., также истец рассчитывает получить пеню в размере 3,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом БМЗ» учреждено в 2007 году в Москве. Компания специализируется на оптовой торговле и является дочерним предприятием ОАО «Белорусский металлургический завод», зарегистрированного в Гомеле. Выручка ООО «Торговый дом БМЗ» в 2021 году составила 14,6 млрд руб.

ООО «Новороссийский прокатный завод» зарегистрировано в 2017 году (входит в группу «Новоросметалл» Шалвы Гибрадзе). В феврале 2020 года юрлицо приобрело на торгах ООО «РЭМЗ», основанное донским предпринимателем Вадимом Варшавским, за 6,5 млрд руб. С 2020 года предприятие базируется на территории «РЭМЗ». В 2021 году выручка ООО «Новороссийский прокатный завод» составила 32,6 млрд руб., а чистая прибыль — 3,2 млрд руб.

Анастасия Назарова