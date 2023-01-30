В Саратовской области составят график подключения участков для многодетных к коммуникациям

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил разработать порядок строительства коммуникаций к участкам для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона по итогам встречи господина Бусаргина с многодетными.

По официальным данным, за 10 лет участки получили свыше 10,5 тыс. граждан, имеющих трех и более детей. Сейчас электроснабжением обеспечены 76,3% из них, водоснабжением - 49,2%, газом - 45,3%.

Наиболее остро проблема с участками для многодетных стоит в Саратове, Балашовском, Базарно-Карабулакском, Вольском, Духовницком, Ершовском, Красноармейском, Ртищевском, Хвалынском и Энгельсском районах.

Губернатор констатировал, что решить проблему за год не получится. Он призвал синхронизировать исполнение всех муниципальных, региональных и федеральных программ, связанных с инфраструктурой. Будет составлен график подключения участков к коммуникациям. «В первую очередь электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение будет подводиться туда, где планируют проживать больше всего семей», - сообщает пресс-служба губернатора.

Марина Ковалева