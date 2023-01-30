Владельцы пермских киосков добились отмены части касающихся НТО правил благоустройства

Пермский краевой суд частично удовлетворил коллективный иск владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) к Пермской думе. Истцы добивались признания недействительными ряда касающихся НТО пунктов правил благоустройства, которые были утверждены городским парламентом. Как сообщает 59.RU, 27 января суд отменил требование размещать НТО на придомовой территории только при наличии основных элементов благоустройства и паспорта благоустройства. Кроме того, в соответствии с решением суда при обосновании размещения существующих киосков и павильонов не должны применяться требования к внешнему виду и размеру объектов (для новых НТО эти требования сохранились).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, отменяется один из пунктов решения гордумы от 26 апреля 2022 года о том, что некапитальные строения и сооружения в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу должны быть приведены в соответствие с правилами благоустройства.

Судебные споры между владельцами киосков и властями идут с тех пор, как в 2018 году прежнее руководство региона инициировало реформу НТО и запретило размещение НТО на придомовых территориях. Предпринимателям и представителям ТСЖ тогда удалось оспорить эти запреты в суде. Новые краевые власти разрешили устанавливать НТО на придомовой территории, но с рядом условий: жильцам дома было необходимо оформить паспорт территории и продемонстрировать, что во дворе есть необходимые основные объекты благоустройства (детские и спортивные площадки, скамейки, урны, контейнерные площадки, газоны и клумбы, парковки). Эти законодательные нормы владельцев НТО тоже не устроили. В мае 2022 года Пермский краевой суд удовлетворил их требования и признал недействующим постановление краевого правительства об утверждении формы паспорта благоустройства придомовой территории. После этого предприниматели подали иск к Пермской думе о признании недействительными части утвержденных ей правил благоустройства.

С лета прошлого года в Арбитражном суде Пермского края рассматриваются также иски администраций разных районов Перми к владельцам ТСЖ с требованием привести объекты в соответствие с правилами благоустройства. Всего поступило более 300 таких заявлений. Рассмотрение более 90% из них было приостановлено до вынесения Пермским краевым судом решения о законности правил.