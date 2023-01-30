В Курганской области планируют отремонтировать 330 км дорог в 2023 году

В 2023 году в Курганской области планируют отремонтировать и привести к нормативу не менее 330 км автодорог регионального и местного значения. Из них 281 км сделают по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья.

В Кургане планируют отремонтировать более 20 объектов, в том числе в центре города, а также поселках Северный, Восточный, Смолино и Энергетики. На северо-западе региона завершится ремонт нескольких региональных трасс, которые используются как транзитный маршрут в обход загруженных федеральных трасс. Также планируется привести в порядок подъезды к туристическим местам Курганской области, в том числе к санаторию «Сосновая Роща» в селе Звериноголовское. Также отремонтируют магистраль, соединяющую федеральную трассу Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган с селом Чимеево, в котором находится Казанско-Чимеевский мужской монастырь.

Кроме того, в план работ этого года включены подъезды к окружным центрам – селам Кетово, Частоозерье, городам Катайск и Петухово. Также отремонтируют 13 км региональной трассы от села Звериноголовское до государственной границы с Республикой Казахстан.

К концу года протяженность соответствующих нормативным требования автодорог в Кургане и Кетовском округе должна достигнуть 79,3%, в целом по региону – 44,6%. В начале 2019 года, когда стартовал нацпроект, показатель был 16,6% и 31% соответственно.