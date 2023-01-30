В Курске дошло до суда дело о попытке хищения акций на 300 млн рублей

Ленинский райсуд Курска будет рассматривать уголовное дело против 28-летнего местного жителя о попытке хищения ценных бумаг акционерного общества на сумму более 300 млн руб. Об этом рассказали в прокуратуре, которая утвердила обвинительное заключение.

Имя фигуранта и название компании не раскрываются. Он обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с марта по июнь 2021 года мужчина и другие фигуранты (их уголовное дело выделено в отдельное производство) решил завладеть ценными бумагами АО общей стоимостью более 300 млн руб. «Для этого злоумышленники подделали документы, в которые внесли недостоверные сведения якобы о продаже акций одному из них», — рассказали в прокуратуре.

Затем соучастники предоставили фальсифицированные документы о мнимом приобретателе ценных бумаг и заявление на переоформление имущественных прав на обыкновенные бездокументарные именные акции держателю реестра акций для оформления сделки. Однако регистратор усомнился в подлинности документов и отказал в переоформлении имущественных прав.

Владимир Зоркий

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