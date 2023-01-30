Глава Севастополя поручил заму разобраться с проблемами в школьных туалетах

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что поручил своему заместителю разобраться с отсутствием дверей в школьных туалетных кабинках, из-за чего дети стесняются посещать уборные.

С соответствующей жалобой к губернатору через соцсети обратились родители воспитанников школы № 47 им. М.П. Ситко в селе Орлиное.

«Это безобразие надо срочно исправить! Мы последовательно занимаемся капитальными ремонтами. Чтобы привести все школы в порядок необходимо время, но не надо ждать капремонта, чтобы поставить двери…. Вице-губернатору Игорю Анатольевичу Михееву поручил решить вопрос с жалобой на обустройство санузлов в школах», - написал он в своем Telegram.

Михаил Волкодав

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