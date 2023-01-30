Сочи представит 15 инвестиционных проектов на ПМЭФ-2023

В стадии подготовки находятся 15 инвестиционных проектов, которые администрация Сочи планирует представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Вид на морской порт Сочи

Фото: Телеграм-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

По данным администрации, 60% проектов – в санаторно-курортной сфере и отрасли гостеприимства. Больше всего проектов планируется реализовать в Лазаревском районе – семь штук, по три – в Адлерском и Хостинском районах, еще два – в Центральном. Общую стоимость проектов власти Сочи не уточняют.

«Конечно, основа – это наша градообразующая санаторно-курортная отрасль. При поддержке главы региона реализуем проекты не только по строительству новых объектов, но по реконструкции и модернизации наших исторических мест с сохранением знаменитой сочинской лечебно-оздоровительной базы. В этом году также представим проекты по созданию агропарков, развитию спортивной инфраструктуры», – прокомментировал подготовку к ПМЭФ глава Сочи Алексей Копайгородский.

По данным мэрии Сочи, всего на территории курорта сейчас реализуют 44 инвестпроекта на 404 млрд руб. Они позволят создать в городе 22 тыс. новых рабочих мест. Всего в 2023 году администрация планирует заключить соглашения о реализации еще 20 проектов.

На ПМЭФ-2022 года мэрия Сочи заключила соглашения о реализации 13 инвестиционных проектов общей стоимостью 154 млрд руб. Среди крупнейших из них – строительство гостиничных комплексов на Красной Поляне и Лазаревском районе, реконструкция санаториев «Кристалл», «Волна» и «Известия», создание фермы на территории хозяйства «Хоста-чай» и возведение центра подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта «Снежинка».

Александр Орлов

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