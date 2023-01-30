Экс-сотрудника Госстройнадзора в Татарстане осудят за взяточничество

Экс-сотрудника Госстройнадзора в Татарстане будут судить за получение взятки. Об этом говорится в сообщении регионального управления СКР.

Следствие считает, что осенью прошлого года в ходе проверки соответствия требованиям проектной документации молочно-товарной фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района выявили многочисленные нарушения. Однако обвиняемый, несмотря на выявленные нарушения, поручил подчиненным выдать субподрядной организации положительное заключение об итогах проверки, за что он получил 250 тыс. руб. в виде вознаграждения, уточнили в комитете.

Обвиняемый был задержан с поличным 26 октября в своем кабинете.