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Связанная с Александром Ткачевым структура намерена выкупить курорт «Архыз»

Компания «Горные вершины» направила в Федеральную антимонопольную службу РФ запрос о предварительном согласии на приобретение курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

По данным РБК, учредителем ООО «Горный вершины» является Андрей Скок, бизнес-партнер бывшего министра сельского хозяйства России и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева.

Сразу после нового года стало известно, что госкомпания «Кавказ.рф», владелец курорта «Архыз», объявила о приеме заявок на участие в конкурсе по покупке актива. Начальная цена контракта — 17 млрд руб., инвестор будет обязан построить не менее 30 км трасс и развивать сопутствующую инфраструктуру. В настоящее время курорт включает 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог и две горнолыжные деревни на 2 тыс. мест.

В настоящее время проводится прием заявок на участие в конкурсе по покупке курорта «Архыз». Конкурсные процедуры пройдут после окончания приема заявок 14 февраля, сообщает ФАС.

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