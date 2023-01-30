Минфин Кубани перечислил 900 млн рублей на оплату первоначального взноса на жилье бюджетникам

Министерство финансов Кубани сообщило о перечислении 900 млн рублей на оплату первоначального взноса для приобретения или строительства жилья педагогам, медикам и социальным работникам в 2023 году.

Размер соцвыплаты на одного человека, как и в прошлом году, составляет один млн рублей. Средства уже перечислены из регионального бюджета в адрес распорядителей, которые уже доведут их до получателей, уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.

По данным минфина, в минувшем году средства в этом же объеме были выплачены 900 бюджетникам.

Кроме того, по данным ведомства, краевым бюджетом предусмотрено 300 млн рублей на предоставление компенсационных выплат для погашения суммы основного долга по жилищному кредиту гражданам, имеющим трех и более детей.

Михаил Волкодав

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