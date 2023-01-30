The Guardian: Barclays и UBS могли обслуживать активы детей Абрамовича, несмотря на санкции

Банки Barclays в Монако и UBS в Цюрихе обслуживали трасты и офшорные активы Романа Абрамовича стоимостью $940 млн, пишет The Guardian со ссылкой на утекшие документы кипрской компании MeritServus. В феврале бенефициарами активов бизнесмена стали его дети. Банки Barclays и UBS не ответили на запросы газеты о том, продолжали ли обслуживать активы его детей после введения санкций против бизнесмена.

По данным The Guardian, Barclays и UBS хранили активы десяти офшорных трастов на островах Кипр и Джерси, управлявших имуществом господина Абрамовича. Как сообщала газета ранее, 4 февраля 2022 года, незадолго до военной операции, трасты были реорганизованы. Дети бизнесмена стали бенефициарами восьми трастов с долей 80%, двух — с долей 100%. У Романа Абрамовича семеро детей, младшему — девять лет.

Как пишет The Guardian, утекшие документы не позволяют говорить о том, позволили ли банки Barclays и UBS детям бизнесмена после введения санкций против Романа Абрамовича получать финансовую выгоду от активов десяти трастов. Официально банки не стали отвечать на запросы газеты.

По словам источника The Guardian в Barclays, банк признал смену бенефициаров. Как выяснило швейцарское издание Tamedia, которое делало расследование вместе с британской газетой, банк UBS принял меры, чтобы предотвратить попытку передачи права бенефициарного владения.

Например, в декабре 2022 года Канада обещала конфисковать $26 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Романом Абрамовичем. Однако, согласно документам, он перестал быть бенефициаром HF Trust, которая владеет Granite Capital, место заняли его дети.

До начала спецоперации состояние Романа Абрамовича оценивали в $18 млрд. В марте он был включен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. В конце 2022 года Forbes оценивал его состояние в $8 млрд.

Анастасия Ларина