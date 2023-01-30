В Сочи из-за крупного пожара сгорела нежилая постройка

В Сочи ликвидировали пожар в селе Верхневеселом. Его площадь составила 120 кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре по ул. Коммунаров поступило дежурному 30 января в 15:31. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что произошло возгорание нежилой постройки. В 15:48 огонь был локализован на площади 120 кв.м, в 16:01 открытое горение удалось ликвидировать, еще спустя три минуты – полностью потушить пожар.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали три единицы техники и 14 человек личного состава МЧС России.

Александр Орлов

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