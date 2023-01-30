Определен подрядчик для достройки жилого дома «Треста №14»

Завершать строительство долгостроя «Треста №14» по ул. Сокольской, 10б, будет коллективный участник в составе ООО СФ «Основание» и ООО «СМП-3000». Договор будет заключен с лидером коллективного участника — ООО СФ «Основание». Об этом сообщает краевой минстрой.

Как указано в проекте контракта, подрядчик должен будет достроить 18-этажный дом в течение девяти месяцев с даты начала работ.

Строительством дома занималось ПАО «Трест №14». Договор аренды площадки в 8 тыс. кв. м под застройку был заключен мэрией Перми и трестом осенью 2015 года. Срок аренды составлял 10 лет — до 28 октября 2025 года. В январе 2021 года арбитражный суд открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство. Готовность дома на ул. Сокольской составляет около 70%.