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Жительница Волгограда взыскала с организации более 172 тыс. рублей за неиспользованный бизнес-курс

В Волгограде местная жительница взыскала с автономной некоммерческой организации денежные средства за неиспользованный бизнес-курс. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Установлено, что заявительница в июле 2021 года заключила с ответчиком договор на оказание образовательной услуги «Скорость: практический курс по созданию и масштабированию прибыльного бизнеса». Стоимость курса составила 172,63 тыс. руб. Истец оплатила стоимость курса кредитными средствами. Месяцем позже женщина сообщила об отказе от договора в связи с невозможностью обучаться по семейным обстоятельствам. Фактически ответчик образовательную услугу не оказывал, истец программой не пользовалась. Она направила в организацию претензию о возврате денежных средств, но ответчик отказался их вернуть, что стало поводом для обращения в суд.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства за неоказанную услугу, компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. руб., штраф в размере 87,31 тыс. руб. и судебные расходы (20 тыс. руб.).

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, однако областной суд оставил решение Ворошиловского районного суда без изменения.

Марина Ковалева

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