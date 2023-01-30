Бывший тамбовский полицейский получил шесть лет колонии за взятки в 2 млн рублей

Мичуринский городской суд Тамбовской области приговорил бывшего руководителя следственного отдела местной полиции «Мичуринский» к шести годами колонии строгого режима и 3 млн руб. штрафа за получение взяток на 2 млн руб. (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре и региональном управлении СКР.

Он также лишен звания «полковник юстиции» и получил шестилетний запрет на работу, связанную с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях.

Имя осужденного не раскрывается. Из картотеки суда следует, что речь идет об Александре Шабалине. В рамках этого процесса также рассматривали дело адвоката Евгения Зайцева в посредничестве во взяточничестве (ст.291.1 ч.4 УК РФ). В объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области уточнили, что уголовное дело юриста «прекращено в связи с деятельным раскаянием» и «с освобождением его от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 291.1 УК РФ».

Как установил суд, с февраля по апрель 2022 года Александр Шабалин просил 2 млн руб. за помощь в изменении меры пресечения на домашний арест двум фигурантам, содержащимся под стражей по уголовному делу о мошенничестве. После изменения меры пресечения первому обвиняемому полицейский получил 600 тыс. руб. В апреле сотрудники регионального управления ФСБ задержали его при получении 1,4 млн руб. за изменение меры пресечения второму фигуранту.

По делу Александра Шабалина были допрошены более 20 свидетелей, рассказали в прокуратуре. Также были «оглашены протоколы более 50 следственных и процессуальных действий, продемонстрированы аудио- и видеозаписи результатов оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ и другие письменные доказательства материалов уголовного дела в семи томах».

В надзорном ведомстве добавили, что полученные 600 тыс. руб. будут конфискованы в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу не вступил.

Александр Прытков

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