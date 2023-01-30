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Ростовчанину назначили 1 год и 5 месяцев колонии и лечение у психиатра за акт вандализма

Ворошиловский районный суд Ростова оставил в силе приговор осужденному за вандализм 28-летнему ростовчанину, сократив срок заключения и лечения у психиатра для подсудимого до 1 года 5 месяцев, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. Данные осужденного не раскрывают.

По данным правоохранительных органов, мужчина был задержан вместе с пятью сообщниками одного из радикальных политических движений при попытке забросать краской отделение полиции. Также группа наносила политические лозунги на стены домов.

Подсудимому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 УК РФ, (вандализм, совершенный группой лиц). По итогам судебных разбирательств ростовчанин был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев и принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор был обжалован, но суд поддержал позицию предыдущей инстанции.

Анастасия Назарова

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