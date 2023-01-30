ДОМ.РФ предоставит ГК «Расцветай» 26,5 млрд рублей на строительство жилья в Новосибирской области

Банк ДОМ.РФ предоставит строительной компании «Антей» (входит в ГК «Расцветай») 26,5 млрд руб. на строительство жилого комплекса на Кедровой в Новосибирской области. В рамках проекта планируется строительство к 2032 году десяти очередей общей площадью 380 тыс. кв м. Сдача первой запланирована на четвертый квартал 2024 года.

В настоящее время банк направил застройщику 45 млн руб. в рамках проектного финансирования. «Договор предусматривает в том числе предоставление средств на покупку в Новосибирской области земельного участка, реализуемого по итогам проведения аукциона», - сообщили в ДОМ. РФ.

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Лолита Белова