В 2023 году на нацпроекты в Краснодарском крае направят 63 млрд рублей

На реализацию национальных проектов в Краснодарском крае в текущем году планируется направить 63 млрд руб., однако впоследствии эта сумма может быть и увеличена. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Уточняется, что 27 млрд руб. составят федеральные средства, 22,7 млрд — краевые, 2 млрд — муниципальные, 11,3 млрд руб. будут привлечены из внебюджетных источников.

«В 2022 году за счет опережающей реализации проектов мы смогли увеличить за год изначальное финансирование на 25 процентов, или на 13,5 миллиарда рублей. Надеемся, что эта тенденция сохранится и к концу 2023 года выделяемое финансирование также существенно вырастет. Это позволит создать еще большее количество объектов социального назначения»,— приводит пресс-служба администрации слова директора департамента организации проектной деятельности Светланы Герих, сказанные в ходе совещания по нацпроектам в понедельник.

Михаил Волкодав

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