Ввод многоквартирного жилья в Нижегородской области вырос на 31%

Более 1,7 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году, указано в единой системе жилищного строительства «Дом.РФ». Показатель вырос на 7% к уровню 2021 года.

Большая часть – 1,1 млн кв. м – это индивидуальные дома. Их ввод сократился на 3% по сравнению с 2021 годом. Еще 592 тыс. кв. м – площадь жилья в многоквартирных домах. Это на 31% больше, чем построили в предыдущем году.

Как ранее сообщалось, в ближайшие три года – с 2022-го по 2024-й – нижегородский минстрой рассчитывает увеличить строительство многоквартирного жилья до 1,8 млн кв. м. В предыдущую трехлетку 2019–2021 годов было построено 1,4 млн кв. м.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Настроили планов».

Анастасия Еремина