Фото дня: 30 января

Джакарта. Акция протеста мусульман против сожжения Корана в Швеции
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Reuters / Willy Kurniawan
Альмерия, Испания. Горящий лагерь мигрантов на юге страны
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Santi Donaire / AP
Пешавар, Пакистан. Раненые после теракта в мечети
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Muhammad Sajjad / AP
Редкар, Великобритания. Мужчина выгуливает собак на фоне бывшего сталелитейного завода
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Reuters / Phil Noble
Кашмир. Лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди (первый слева) на митинге в честь завершения «марша единства», проходившего через 12 индийских штатов и две союзные территории