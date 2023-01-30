Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фото дня: 30 января

Яркие кадры понедельника

Акция протеста мусульман в Индонезии, последствия теракта в Пакистане и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
Джакарта. Акция протеста мусульман против сожжения Корана в Швеции

Джакарта. Акция протеста мусульман против сожжения Корана в Швеции

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Альмерия, Испания. Горящий лагерь мигрантов на юге страны

Альмерия, Испания. Горящий лагерь мигрантов на юге страны

Фото: Santi Donaire / AP

Пешавар, Пакистан. Раненые после теракта в мечети

Пешавар, Пакистан. Раненые после теракта в мечети

Фото: Muhammad Sajjad / AP

Редкар, Великобритания. Мужчина выгуливает собак на фоне бывшего сталелитейного завода

Редкар, Великобритания. Мужчина выгуливает собак на фоне бывшего сталелитейного завода

Фото: Reuters / Phil Noble

Кашмир. Лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди (первый слева) на митинге в честь завершения «марша единства», проходившего через 12 индийских штатов и две союзные территории

Кашмир. Лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди (первый слева) на митинге в честь завершения «марша единства», проходившего через 12 индийских штатов и две союзные территории

Фото: Mukhtar Khan / AP

Следующая фотография
1 / 5

Джакарта. Акция протеста мусульман против сожжения Корана в Швеции

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Альмерия, Испания. Горящий лагерь мигрантов на юге страны

Фото: Santi Donaire / AP

Пешавар, Пакистан. Раненые после теракта в мечети

Фото: Muhammad Sajjad / AP

Редкар, Великобритания. Мужчина выгуливает собак на фоне бывшего сталелитейного завода

Фото: Reuters / Phil Noble

Кашмир. Лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди (первый слева) на митинге в честь завершения «марша единства», проходившего через 12 индийских штатов и две союзные территории

Фото: Mukhtar Khan / AP

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...