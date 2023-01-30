Тюменца приговорили к трем годам колонии за видео после антивоенного митинга

Центральный районный суд Тюмени приговорил к трем годам колонии общего режима 23-летнего Кирилла Мартюшева за видео в telegram. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч.2 ст.280 УК РФ).

Суд установил, что 24 февраля тюменец, который является противником военной спецоперации на Украине, создал telegram-канал, в котором информировал о проведении антивоенного митинга в Тюмени. В тот день его задержали сотрудники полиции, взявшие с Кирилла Мартюшева объяснения. После этого молодой человек опубликовал в канале «протестное» видео, которое и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Вину тюменец не признал. В суде он заявил, что видеообращение было адресовано его матери, а не «неопределенному кругу лиц».

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