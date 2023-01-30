Драйвер улучшения инвестклимата

На фоне постпандемийного периода, санкций и СВО, ударивших по экономике и работе предпринимателей малого и среднего бизнеса, тема перехода на офсетные контракты приобретает свою актуальность. Это перспективный инструмент государственно-частного партнерства, который, считаю, позволит бизнесу получать долгосрочные контракты и простимулирует инвестировать в развитие собственного производства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Щербаков, председатель Комитета по госзакупкам Челябинского областного отделения «Опоры России»

Ярослав Щербаков, председатель Комитета по госзакупкам Челябинского областного отделения «Опоры России»



Офсетный контракт – это госконтракт на поставку товара или оказание услуг со встречными инвестиционными обязательствами. Он заключается по результатам конкурса на срок до десяти лет.

Заключивший офсетный контракт предприниматель сможет гарантированно реализовать определенное количество товара и услуг, тем самым обеспечив себе долгосрочный спрос и загрузку мощностей. Также он попадет в специальный реестр, что даст право другим государственным и/или муниципальным заказчикам на территории региона закупать у него товар без торгов, как у единственного поставщика.

Еще один положительный момент – это обязанность предпринимателя взамен на ритмичную загрузку вкладывать средства в создание новых или модернизацию действующих производств. С точностью могу утверждать, что это станет новым драйвером развития экономики региона в целом. Будут создаваться новые рабочие места, вырастут налоговые поступления в бюджет, поднимется качество жизни южноуральцев.

Самым важным плюсом для государственного заказчика станет приобретение гарантированного поставщика, закрывающего его потребность в том или ином товаре или услуге, без необходимости проведения постоянных торгов и несения соответствующих издержек. Наш регион сможет привлечь дополнительные инвестиции, создать и развить производства в новых отраслях и диверсифицировать металлургическую направленность экономики.

Сейчас главное объединить усилия и в рамках рабочей группы при региональном правительстве разработать список приоритетных отраслей и перечня товаров и услуг, которые станут предметами офсетных контрактов в Челябинской области. Предлагаю бизнес-сообществу активнее подключаться к этому процессу.

Ярослав Щербаков, председатель Комитета по госзакупкам Челябинского областного отделения «Опоры России»