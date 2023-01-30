Похолодание и снежная погода придет в Удмуртию с 1 февраля

В ночь на 31 января в Удмуртии столбик термометра опустится до -5..-10°С, а днем окажется на уровне -1..-6°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, пройдет небольшой снег, а порывы ветра усилятся до 7-12 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

В ночные и утренние часы 1 февраля температурный фон окажется в пределах -1..-6°С, однако в течение дня понизится. Осадки в виде снега сохранятся, а ветер стихнет до 5-10 м/с. 2 февраля прогнозируется резкое похолодание до -9..-14°С ночью и -6..-11°С днем. В этот день осадков не предвидится.

По предварительному прогнозу, 3 февраля во второй половине дня ожидается снежная погода с максимальными температурами до -4..-9°С.