«Девелоперы включают в квартирографию больше компактных студий»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему в продаже стало меньше лотов с тремя комнатами и более.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Доля многокомнатных квартир, доступных к покупке в новостройках, за два года существенно сократилась. Корректировка экспозиции отмечается во многих городах страны. В старых границах Москвы количество квартир, в которых три или четыре комнаты, уменьшилось с почти 30% до 18%. В Новосибирске — с того же уровня до 10%, в Казани — с 27% до 14%. Коснулся тренд и Ростова-на-Дону, где показатель снизился с 23% до 17%, посчитали аналитики порталов Urbanus.ru и bnMap.pro.

По данным экспертов, наибольшим весом этот тип недвижимости обладает на рынках Нового Уренгоя, Омска и Нижнего Новгорода. В этих городах трех- и четырехкомнатные квартиры представляют около четверти экспозиции. Стремясь повысить ликвидность своих проектов, девелоперы зачастую включают в квартирографию больше компактных студий, а также классических однокомнатных лотов и «двушек» евроформата. Они находят покупателей, как правило, быстрее остальных.

Кроме того, разница в стоимости квадратного метра между однокомнатными и трехкомнатными квартирами, к примеру, на екатеринбургском рынке достигает почти 10%, в Уфе — около 12%, а в Казани и Нижнем Новгороде — более 15%. Сократилось количество просторных вариантов и на новомосковском рынке. Доля объектов с четырьмя комнатами и более — в пределах 1,5% от общего объема предложения субрынка, всего около 200 лотов, посчитали эксперты группы «Родина». Между тем рекорд по предложению принадлежит студиям, чья доля подросла здесь почти до 19%.