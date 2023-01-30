В Казани сын судьи стал участником пьяной драки у ночного клуба

В Казани 21-летний сын замглавы шестого кассационного суда Радика Габдуллина, который баллотируется в председатели Верховного суда Татарстана, оказался участником пьяной драки возле ночного клуба. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, драка произошла 25 декабря. Как утверждает депутат, именно сам сын судьи и спровоцировал инцидент. Однако задержали другого участника драги. Он арестован, также против него возбуждено уголовное дело. Родственники задержанного заявляют, что это произошло под давлением самого судьи, который сам приезжал в отдел полиции.

Участником драки, как пишет господин Хинштейн, также был Артем Новоселов, являющийся родственником лидера казанской ОПГ «Борисково» Сергея Новоселова. Того годом ранее осудили за убийство, но позже освободили за истечением сроков давности.

Депутат Госдумы добавил, что к нему обратилась мать арестованного молодого человека. После этого господин Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ВККС. .

"Ъ-Казань"