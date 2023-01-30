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Коммерсантъ FM
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МИД Ирана вызвал поверенного Украины из-за комментариев об атаке на военный завод

Временный поверенный в делах Украине в Тегеране Евгений Кравченко вызван в МИД Ирана из-за заявления советника президента Украины Михаила Подоляка. Он сказал, что Украина косвенно причастна к атаке дронов на военный завод в иранском городе Исхафане, которая произошла накануне. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и ракет, нефтеперерабатывающие заводы. Украина предупреждала».

В ночь на 29 января иранский военный завод в Исхафане был атакован беспилотниками, два из них удалось сбить. По данным британского Королевского объединенного института оборонных исследований, около Исфахана находится предприятие Shahed Aviation Industries, которое производит дроны-камикадзе «Шахед-136» и «Шахед-131».

Украинские официальные лица сообщали, что дроны этого типа были обнаружены во время ударов по городам Украины осенью. Позже власти Ирана подтвердили, что поставляли дроны России, но в небольших количествах и до начала военной операции на Украине.

В Минобороны Ирана назвали удар неудачным. В ведомстве сообщили, что повреждения получила крыша одного из цехов здания. Власти Ирана пока не установили причастных к удару. Арабоязычный канал Al Hadath называл атаку предупреждением США для Ирана и России, отмечая, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены».

Анастасия Ларина

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