Тиктокера Алексея Щетинина, обвиняемого в убийстве и грабежах, будут судить присяжные

Дело звезды TikTok из Темрюка Алексея Щетинина будут разбирать присяжные. Такое решение вынес на предварительном заседании Краснодарский краевой суд. Передать дело присяжным просил сам обвиняемый.

Фото: соцсети

«Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей. Суд данное ходатайство удовлетворил. Формирование скамьи присяжных назначено 1 марта 2023 года»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Кубани.

45-летний Алексей Щетинин обвиняется в убийстве, разбое, 68 эпизодах краж, хищении и незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также применении насилия в отношении полицейских.

Длительное время Щетинин совершал преступления на территории края, находясь в розыске.

Мужчина прославился благодаря роликам в TikTok тещи Юлии Филон. Одно из самых популярных видео набрало миллионы просмотров. В нем женщина бежит и радостно кричит: «Бегу с огорода домой, едет любимый зять!» На популярные видео обратили внимание полицейские, которые и узнали в герое роликов подозреваемого. История стала темой одной из программ Андрея Малахова «Прямой эфир».

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram